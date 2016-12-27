Оптимизация в Минобороны коснется в основном гражданского персонала - начальник Генштаба

27.12.2016 12:47 67 процентов бюджета оборонного ведомства уходит на зарплаты и административные расходы, а в результате изменений этот процентный показатель сократится, заявил глава Генштаба Вооруженных сил Грузии Владимир Чачибая в ходе встречи с военными в Западной Грузии.



По словам Чачибая, освободившиеся средства будут израсходованы на повышение военного потенциала. Главной целью реформы является повышение боевого потенциала Вооруженных сил Грузии.



По заявлению Владимира Чачибая, оптимизация не отразится на численности военнослужащих. По его словам, оптимизация ведомства в рамках реорганизации в основном коснется гражданского персонала.















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