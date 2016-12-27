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Обнародован список крупнейших в мире стран-экспортеров оружия в 2015 году
27.12.2016 14:04
В 2015 году США сохранили за собой первое место в мире по продажам оружия, подписав контракты на поставки вооружений на общую сумму порядка $40 млрд. Россия находится на третьем, после США и Франции. Доходы России в 2015 году составили 11,1 миллиарда долларов (в 2014-ом – 11,2 млрд.)
Об этом пишет New York Times со ссылкой на доклад исследовательской службы конгресса.
США в 2015 году подписали контракты по продаже оружия на сумму порядка 40 миллиардов долларов, оставив за собой первой место в списке. Ближайшему преследователю Штатов — Франции, удалось продать вооружения на сумму 15 миллиардов. Выручка Китая в 2015 году составила шесть миллиардов долларов.
Крупнейшими покупателями вооружений в 2015 году стали Катар, подписавший контракты на сумму более 17 миллиардов долларов, Египет с 12 миллиардами и Саудовская Аравия, которая приобрела продукции военного назначения на сумму восемь миллиардов долларов.
Объемы торговли оружием по всему миру упали на девять миллиардов — с 89 в 2014 году до 80 миллиардов в 2015-ом.
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