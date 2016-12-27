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160 военнослужащих перешли в распоряжение кадров


27.12.2016   18:39
На парламентском комитете обороны заместитель начальника Генерального штаба Шалва Джабахадзе заявил, что 160 военнослужащих находятся в распоряжении кадров в рамках проводимой в ведомстве оптимизации средств.

"Военнослужащие переведены в распоряжение кадров. Основная часть переведена из военных офицеров и сержантов-капралов. Части выдали компенсацию, которая колеблется в рамках от 10 000 до 29 000 лари. Мы работаем, чтобы тот личный состав, который на данном этапе остается в распоряжении отдела кадров, по-прежнему был занят в вооруженных силах. Общая сумма компенсации превышает 5 млн лари""- заявил Джабахадзе.

По его же словам, "затягивание поясов" началось не с низких должностных лиц.

"Одним из первых, кого коснулась реорганизация, был институт советников. В том числе были советники министра обороны. Это коснулось и штата в Национальной гвардии. Так что реорганизация коснулась не только низких уровней. 209 военнослужащим-офицерам выдали компенсацию, но на данном этапе в ведении кадров находятся 160 военнослужащих"- заявил Шалва Джабахадзе.

Ранее, 21 декабря, из военной полиции Минобороны Грузии были уволены 77 сотрудников. Как заявил один из освобжоденных Шота Матитаишвили, среди освобожденных есть как гражданские лица, так и офицеры полиции. Компенсацию же получили только служащие в звании капитана. Часть освобожденных намерена обратиться в суд в том случае, если министерство им не предложил альтернативную службу.






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