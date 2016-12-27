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В Грузии задержали грабителей банка


27.12.2016   22:16
В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий полиция задержала двух граждан Грузии - Дж. С., 1997 года рождения и Т.Х., 1996 года рождения в Батуми.

Следствием установлено, что 26 декабря обвиняемые совершили в тбилисском районе Глдани ограбление экспресс-филиала "Банка Грузии" и угрожая оружием похитили определенную сумму.

Полиция задержала их в Батуми. При обыске изъята часть суммы - 1475 евро, 640 лари и 60 долларов США,

Задержанные признают совершение преступления.






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