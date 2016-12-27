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Первичная версия катастрофы Ту-154 - подвели закрылки


27.12.2016   23:14
Первичный анализ данных бортового самописца самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, позволяет сузить перечень причин катастрофы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета», — отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.

Ранее сообщалось, что эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». По словам источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета. Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил эту версию. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился», — сообщил он.

«Коммерсантъ» писал со ссылкой на очевидца произошедшего, что экипаж как будто пытался посадить воздушное судно на воду. В то же время очевидец отметил, что Ту-154 летел с неестественно задранным носом.

Основными рабочими версиями катастрофы остаются: попадание в двигатель посторонних предметов; некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей; ошибка пилотирования; техническая неисправность самолета.

Лента.ру





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