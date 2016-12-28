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В Озургетском районе убили 42-летнего мужчину


28.12.2016   18:01
В селе Мелекедури Озургетского района убили 42-летнего мужчину. По словам представителя главы Озургетской управы в селе Мелекедури Гаги Цхомелидзе, преступление совершено в нескольких километрах от дома убитого. Предполагаемым мотивом убийства называется «давнее противостояние».

Как заявили в МВД Грузии, в связи со случившимся ведется следствие по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).

По данным МВД, установлен предполагаемый преступник и осуществляются соответствующие мероприятия.







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