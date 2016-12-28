Глава Генштаба Грузии знакомит военных с реформами Минобороны

28.12.2016 21:14 Глава Генштаба ВС Грузии Владимир Чачибая ознакомил военных Западного командования с ходом реформ, проводимых в министерстве обороны страны, сообщили в пресс-службе Минобороны.



Реорганизацию и оптимизацию кадров в министерстве обороны Леван Изория анонсировал в ноябре текущего года, подводя итоги своей 100-дневной работы на посту руководителя ведомства. В рамках реорганизации уже уволены 77 сотрудников восточного батальона Военной полиции.



"Мы побеседовали с личным составом. Ознакомили их с нашими планами и видениями на будущее. Я также провел беседу с руководством подразделения. Я очень рад, очень высокой мотивации, и тому, что наши военные, Западное командование, стоит рядом с нами – как солдаты, так и сержантский и фицерский составы", — сказал Владимир Чачибая.



Во время встречи с военными второй легкой пехотной и 10-ой кадрированной бригад Чачибая отметил, что, несмотря на болезненность процесса по оптимизации кадров, целью реформ является повышение обороноспособности страны.



Глава Генштаба ВС Грузии встретился также и с личным составом второй артиллерийской бригады, расположенной в городе Хони.



Чачибая также коснулся темы увольнений в Военной полиции, отметив, что это является частью масштабных изменений, которые запланированы в подразделении.



Министерство обороны планирует Военной полиции добавить разведывательные функции мобильной поддержки, а также функции обеспечения безопасности, контроля потока беженцев и защиты пленных.



Во вторник глава Генштаба ВС Грузии провел аналогичную встречу с военными, дислоцированными в Батуми и Кутаиси.













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