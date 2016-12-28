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В Грузии создали информационную систему рынка труда


28.12.2016   21:19
Доступная всем информационная система рынка труда в виде веб-портала «Спланируй будущее» создана правительством Грузии.

Это инновационный механизм в сфере трудоустройства, заявил сегодня на презентации проекта заместитель министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Валерий Кварацхелия.

Единая информационная система рынка труда — www.labour.moh.gov.ge создана по принципу одного окна и полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.

На веб-портале можно получить информацию о существующих тенденциях на рынке труда, востребованных профессиях, а также возможностях трудоустройства.

Министерство здравоохранения Грузии приступило к разработке информационной системы в 2016 году. Главная цель проекта — повысить информированность общества и помочь соискателям работы правильно спланировать свое будущее.ana-informatsionnaya-sistema-rynka-truda/#t20c






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