|
В Грузии создали информационную систему рынка труда
28.12.2016 21:19
Доступная всем информационная система рынка труда в виде веб-портала «Спланируй будущее» создана правительством Грузии.
Это инновационный механизм в сфере трудоустройства, заявил сегодня на презентации проекта заместитель министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Валерий Кварацхелия.
Единая информационная система рынка труда — www.labour.moh.gov.ge создана по принципу одного окна и полностью адаптирована для лиц с ограниченными возможностями.
На веб-портале можно получить информацию о существующих тенденциях на рынке труда, востребованных профессиях, а также возможностях трудоустройства.
Министерство здравоохранения Грузии приступило к разработке информационной системы в 2016 году. Главная цель проекта — повысить информированность общества и помочь соискателям работы правильно спланировать свое будущее.ana-informatsionnaya-sistema-rynka-truda/#t20c
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна