Оптимизация в министерстве обороны Грузии неотвратима

28.12.2016 21:30 Запланированные в министерстве обороны Грузии реформы были рассмотрены на встрече в комитете по обороне и безопасности парламента Грузии 27 декабря. В этой закрытой рабочей встрече принимали участие представители министерств обороны, внутренних дел, исполнения наказаний и пробации и регионального развития и инфраструктуры.



Как заявил после встречи председатель парламентского комитета Ираклий Сесиашвили, запланированный в системе министерства обороны процесс реформ и оптимизации неотвратим и необходим для правильной организации структуры министерства и утверждения обороноспособности страны.



В ходе оптимизации планируется сокращение нескольких десятков офицеров, в связи с чем Ираклий Сесиашвили отметил, что в обществе вокруг этой темы раздувается излишний ажиотаж.



«В обществе раздувается излишний ажиотаж вокруг темы увольнения военнослужащих. В соответствии с приказом министра, всем, кому придется покинуть службу, будут выплачены денежные компенсации», — пояснил депутат.



По его же информации, полковникам в виде компенсации будет выплачено 29 тысяч лари, а лейтенантам — 10 тысяч лари.













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