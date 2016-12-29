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По обвинению в вымогательстве в Грузии задержаны три члена «воровского мира»
29.12.2016 16:00
Полиция задержала в городе Рустави трех человек по обвинению в членстве в "воровском мире" и вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Задержанных обвиняют в том, что они по заданию "вора в законе" отобрали земельный участок у бизнесмена, проживающего в Рустави. Один из обвиняемых в настоящее время является условно осужденным.
Задержания произвели в домах обвиняемых в Рустави.
Следствие ведется по статьям "членство в воровском сообществе" и "вымогательство организованной группой". Задержанным грозит от пяти до 9 лет лишения свободы.
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