По обвинению в вымогательстве в Грузии задержаны три члена «воровского мира»

29.12.2016 16:00 Полиция задержала в городе Рустави трех человек по обвинению в членстве в "воровском мире" и вымогательстве, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.



Задержанных обвиняют в том, что они по заданию "вора в законе" отобрали земельный участок у бизнесмена, проживающего в Рустави. Один из обвиняемых в настоящее время является условно осужденным.



Задержания произвели в домах обвиняемых в Рустави.



Следствие ведется по статьям "членство в воровском сообществе" и "вымогательство организованной группой". Задержанным грозит от пяти до 9 лет лишения свободы.













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