Украинскому полковнику предъявлено подозрение в госизмене

29.12.2016 16:33 СБУ по согласованию с ГПУ сообщила Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



"У службы есть неопровержимые доказательства (показания свидетелей и оперативно-технические материалы) того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, которые подконтрольны российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей", – отметил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Маяков.



Ивана Безъязыкова, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года, задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой «ДНР». По словам жены полковника, показания против ее мужа давали его подчиненные, которые вместе с ним были в плену. Он действительно уговаривал солдат переходить на сторону "ДНР", но не по-настоящему. Ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца, до 8 февраля 2017 года.















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