СНБО Украины расширил санкции против России

29.12.2016 22:52 Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



В частности, были введены санкции против лиц, незаконно избранных в Госдуму РФ по результатам так называемых выборов, проведенных оккупантами на территории Крыма и Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству .



Также санкции введены против чиновников российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержанию украинских граждан в РФ.



СНБО также применил санкции против украинских чиновников, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и являются причастными к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.



Введены санкции против подконтрольных РФ юрлиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространства.



"Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год", - подчеркнули в Совете безопасности.



СНБО также поручил Кабмину вместе со Службой безопасности принять безотлагательные меры по совершенствованию системы кибербезопасности, предусмотрев ее надлежащее обеспечение.



Совет также одобрил проект Доктрины информационной безопасности Украины, разработанный Мининформполитики совместно с комитетом парламента по вопросам свободы слова. Документ предусматривает внедрение эффективных мер по противодействию российской пропаганде.



Также СНБО поддержал разработанный Минобороны проект Государственной программы развития Вооруженных Сил на период до 2020 года и изменения в военно-административного деления территории Украины.













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