|
За аферу с квартирой для беженцев в Зугдиди задержана женщина
30.12.2016 11:28
По обвинению в мошенничестве в Зугдиди задержана 50-летняя женщина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Следствие утверждает, что обвиняемая обещала помочь вынужденному переселенцу получить квартиру от министерства по делам беженцев Грузии. За свои «услуги» она потребовала и взяла 2,5 тысячи лари (более 943 долларов).
Задержанная, которая ранее уже была судима, призналась в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, повлекшее существенный ущерб» УК Грузии. Статья предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.
Вынужденно перемещенные лица Грузии не раз становились жертвами мошенничества, связанного с квартирами.
Последний такой случай произошел в начале ноября этого года. Тогда Служба Госбезопасности Грузии сообщила об аресте некоего Лаши Ш.. Он обещал беженцу из Абхазии помочь получить квартиру за 6 тысяч долларов.
Министерство по делам беженцев и расселению с оккупированных территорий Грузии не раз предупреждало граждан не вступать в сговор с мошенниками и предоставлять подобную информацию правоохранительным органам.
В ведомстве также отмечают, что квартиры вынужденно перемещенным лицам раздаю бесплатно – их распределением занимается специальная комиссия.
Для того чтобы узаконить жилье или получить новую квартиру вынужденные переселенцы из Абхазии и т.н. Южной Осетии должны обратиться в министерство.
В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если беженцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать беженцам.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна