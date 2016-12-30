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За аферу с квартирой для беженцев в Зугдиди задержана женщина


30.12.2016   11:28
По обвинению в мошенничестве в Зугдиди задержана 50-летняя женщина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

Следствие утверждает, что обвиняемая обещала помочь вынужденному переселенцу получить квартиру от министерства по делам беженцев Грузии. За свои «услуги» она потребовала и взяла 2,5 тысячи лари (более 943 долларов).

Задержанная, которая ранее уже была судима, призналась в содеянном. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, повлекшее существенный ущерб» УК Грузии. Статья предусматривает штраф или лишение свободы сроком от 4 до 7 лет.

Вынужденно перемещенные лица Грузии не раз становились жертвами мошенничества, связанного с квартирами.

Последний такой случай произошел в начале ноября этого года. Тогда Служба Госбезопасности Грузии сообщила об аресте некоего Лаши Ш.. Он обещал беженцу из Абхазии помочь получить квартиру за 6 тысяч долларов.

Министерство по делам беженцев и расселению с оккупированных территорий Грузии не раз предупреждало граждан не вступать в сговор с мошенниками и предоставлять подобную информацию правоохранительным органам.

В ведомстве также отмечают, что квартиры вынужденно перемещенным лицам раздаю бесплатно – их распределением занимается специальная комиссия.

Для того чтобы узаконить жилье или получить новую квартиру вынужденные переселенцы из Абхазии и т.н. Южной Осетии должны обратиться в министерство.

В Грузии существует четыре вида обеспечения вынужденно перемещенных лиц жильем — государство приобретает квартиры для переселенцев; строит для них многоквартирные дома; если беженцы занимают жилплощадь, которая числится на балансе местной или государственной власти, то государство узаконивает для них жилье; а если переселенцы живут в зданиях, которые находятся в частной собственности, тогда государство выкупает их у собственников, чтобы передать беженцам.






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