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Изория: Лишь упразднением института советников сэкономлено 389 556 лари,
30.12.2016 15:40
По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, лишь упразднением института советников сэкономлено 389 556 лари, что составляло годовую зарплату 10-ти советников министра и его заместителей.
По его словам, процесс оптимизации в Минобороны начался со звена управления, что выразилось в упразднении института советников.
«Процесс реорганизации в Министерстве обороны начался с сентября 2016 года. Новое руководство министерства сразу же разработало план устранения системных погрешностей и стратегического развития ведомства. Цель реформы – исходя из национальных интересов страны, с учетом существующих угроз создать совместимые с НАТО обороноспособные вооруженные силы, усовершенствуя их, что должно осуществится путем экономии административных расходов, сокращения бюрократического аппарата, исключения дублирующих функций и упразднения без функциональных штатных единиц. Процесс оптимизации начался со звена управления, что выразилось в упразднении института советников. В результате, лишь упразднением института советников сэкономлено 389 556 лари, что составляло годовую зарплату 10-ти советников министра и его заместителей.
Штат советников упразднен в Генштабе и подструктурах», - заявил Изория.
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