Установлен мотив нападения на военный центр «Крцаниси»

30.12.2016 15:45 По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, мотивом проникновения нескольких лиц на территорию учебного центра «Крцаниси» было воровство. Об этом Изория сообщил на сегодняшнем итоговом брифинге.



«В кратчайший период будут идентифицированы те лица, которые проникли в центр. Установлен и мотив их вторжения. Это однозначно было воровство и по имеющейся у меня информации, расследование ведется активно. 25 декабря была проведена экспертиза и, соответственно, скоро наверно начнется рассмотрение дела по существу», - заявил Изория.



Согласно информации, распространенной Минобороны Грузии несколько месяцев назад, имела место попытка проникновения посторонних лиц на территорию центра «Крцаниси». Они не подчинились словесному предупреждению находящемуся в наряде часовому и напали на него, после чего караульный осуществил предполагаемые уставом действия и пресек вторжение на территорию центра.



Сотрудники Департамента военной полиции Минобороны во время осмотра территории обнаружили труп одного из нападавших. Они уже идентифицирован. Погибший – зугдидец Георгий Шенгелия 1993 года рождения. Ищут еще двух лиц, которые сумели убежать.



Дело под надзором Главной прокуратуры расследует Департамент военной полиции Минобороны. Следствие ведется по 1-й части статьи 116 УК Грузии.













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