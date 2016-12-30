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Грузия не примет участия в саммите НАТО в 2017 году
30.12.2016 15:51
В следующем году на саммите НАТО представители Грузии присутствовать не будут.
Об этом заявил министр обороны страны Леван Изория.
По его словам, это будет мини-саммит с участием только лишь стран-членов Североатлантического альанса.
Как заявил министр, такие саммиты в основном проводятся в связи с приходом новой администрации в США.
Напомним, что в начале ноября Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг пригласил новоиспеченного американского президента Дональда Трампа на саммит НАТО в столице Бельгии - городе Брюсселе - в 2017 году.
По его словам, необходимо, чтобы трансатлантические связи оставались сильными.
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