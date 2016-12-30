По обвинению в членстве в воровском мире МВД Грузии задержало одно лицо

30.12.2016 19:51 В результате оперативно-поисковых и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе против преступного мира Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии, по обвинению в членстве в воровском мире в Тбилиси задержан С.Г. 1976 года рождения.



По информации МВД, следствием установлено, что у обвиняемого были систематические отношения с членами т.н. преступного мира и с целью доставления пользы т.н. преступному миру он активно помогал находящемуся в Турецкой Республике «вору в законе» - К.Г. в организации сбора т.н. «воровского общака». По его же указанию, задержанный систематически собирал и хранил у себя деньги, предназначенные для «воровского общака».



При обыске в квартире задержанного в качестве вещественных доказательств изъяты 30 700 долларов США, 1 000 лари, различные записи – т.н. «списки воровского общака» и дорогостоящий автомобиль.

Следствие ведется по 1-й части 223-й прима статьи УК Грузии (членство в воровском мире).













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