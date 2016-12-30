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Министр обороны Грузии будет присутствовать на расширенном саммите НАТО


30.12.2016   21:58
Министр обороны Грузии Леван Изория будет присутствовать на расширенном саммите НАТО. Об этом сообщает грузинское оборонное ведомство. Соответствующее заявление сделал сам министр обороны на сегодняшней встрече с журналистами.

Что касается запланированного в Брюсселе саммита узкого формата, по пояснению ведомства, министр также отметил, что у этого мероприятия будет символическая нагрузка и на нем будут присутствовать лишь страны-члены альянса.

«Указанный формат саммита связан с формированием новой администрации США. Этот саммит проводится для планирования форм сотрудничества и отношений совместно с США.

То же заявление сделал Йенс Столтенберг 2 декабря в Брюсселе, после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили», - заявляют в оборонном ведомстве.

Напомним, что 2 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал следующее заявление: «Мы решили в следующем году провести саммит, однако это будет саммит малого формата. В 2017 году пройдет саммит, который обеспечит платформу для новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы он встретился с членами НАТО. У нас был подобный саммит в 2001 году, когда президентом избрали Буша, а также – в 2009 году. Очень рано говорить конкретно, когда состоится саммит, хотя с большой вероятностью в рамках саммита не будет много встреч, так как у него одна главная цель и это – встреча НАТО и нового президента».






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