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В Тбилиси без света остались 20 тыс человек
22.12.2016 13:44
Сегодня в Тбилиси из-за аварийного отключения линии электропередач "Вера-1" и "Вера-2" без света остались около 20 тыс человек.
В электрораспределительной компании "Теласи" подчеркнули, что подача электроэнергии потребителям Дидубе-Чугуретского района была прекращена примерно в 09:04 (мск).
"На данный момент электроэнергия не подается абонентам на проспекте Давида Агмашенебели и прилегающих улиц, а также частично жителям проспекта Руставели", - приводит текст заявления "Теласи" Sputnik Грузия.
В настоящее время техническая группа "Теласи" ведет работы по ликвидации последствий аварии. Подача электроэнергии
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