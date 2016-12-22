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В Тбилиси без света остались 20 тыс человек


22.12.2016   13:44
Сегодня в Тбилиси из-за аварийного отключения линии электропередач "Вера-1" и "Вера-2" без света остались около 20 тыс человек.

В электрораспределительной компании "Теласи" подчеркнули, что подача электроэнергии потребителям Дидубе-Чугуретского района была прекращена примерно в 09:04 (мск).

"На данный момент электроэнергия не подается абонентам на проспекте Давида Агмашенебели и прилегающих улиц, а также частично жителям проспекта Руставели", - приводит текст заявления "Теласи" Sputnik Грузия.

В настоящее время техническая группа "Теласи" ведет работы по ликвидации последствий аварии. Подача электроэнергии







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