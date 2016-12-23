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Женщина выбросилась с моста в Боржоми


23.12.2016   13:03
В Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) женщина прыгнула с моста, пытаясь покончить с собой.

По информации МВД Грузии, спасатели-водолазы не смогли спасти женщину.

Личность погибшей устанавливается.

Для установления причин смерти пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту проводится доследственная проверка.






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