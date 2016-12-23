|
Женщина выбросилась с моста в Боржоми
23.12.2016 13:03
В Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) женщина прыгнула с моста, пытаясь покончить с собой.
По информации МВД Грузии, спасатели-водолазы не смогли спасти женщину.
Личность погибшей устанавливается.
Для установления причин смерти пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.
По факту проводится доследственная проверка.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна