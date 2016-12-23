Женщина выбросилась с моста в Боржоми

23.12.2016 13:03 В Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) женщина прыгнула с моста, пытаясь покончить с собой.



По информации МВД Грузии, спасатели-водолазы не смогли спасти женщину.



Личность погибшей устанавливается.



Для установления причин смерти пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.



По факту проводится доследственная проверка.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

