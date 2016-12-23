На дорогах Грузии введены новые ограничения

23.12.2016 13:10 Интенсивные снегопад и гололед создали сложности для движения автотранспорта, в связи с чем на большинстве автодорог страны введены новые ограничения, - сообщили в департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.



На 30-188 километре (Джвари-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.



Такой же запрет действуют на 88-125 километре (Цагери-Баниери) автомагистрали Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.



На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.



Трейлеры также не пропускают на 1-22 километре трассы Алпана-Цагери и на 35-65 километре дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для машин с двумя и более ведущими мостами большинство дорог свободно.



Несмотря на непогоду, расчистка дорог ведется в 24-часовом режиме: мобилизована соответствующая техника, на дорогах проводятся мероприятия для скорейшего снятия ограничений на передвижение автотранспорта, - говорится в сообщении департамента автодорог.













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