Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На дорогах Грузии введены новые ограничения


23.12.2016   13:10
Интенсивные снегопад и гололед создали сложности для движения автотранспорта, в связи с чем на большинстве автодорог страны введены новые ограничения, - сообщили в департаменте автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

На 30-188 километре (Джвари-Ушгули) автомагистрали Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено передвижение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для машин с двумя и более ведущими мостами ограничений нет. Остальные машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.

Такой же запрет действуют на 88-125 километре (Цагери-Баниери) автомагистрали Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.

На 87-106 километре автомагистрали Батуми-Ахалцихе машины пропускают лишь при наличии противоскользящих цепей.

Трейлеры также не пропускают на 1-22 километре трассы Алпана-Цагери и на 35-65 километре дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для машин с двумя и более ведущими мостами большинство дорог свободно.

Несмотря на непогоду, расчистка дорог ведется в 24-часовом режиме: мобилизована соответствующая техника, на дорогах проводятся мероприятия для скорейшего снятия ограничений на передвижение автотранспорта, - говорится в сообщении департамента автодорог.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В ожидании повышения акцизов увеличился импорт, что вызвало чрезмерное обесценивание лари - Папава
FAO: Грузия собрала рекордный урожай зерна
Премьер Грузии поручил обеспечить бесперебойную работу зимних курортов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
На директора Рицинского реликтового парка совершено вооруженное нападение
Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования
Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония
Почти вся Абхазия будет обесточена в связи с аварийным отключением АТ на Ингури ГЭС
Безвизовый режим для абхазов и осетин
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении обещают не отбирать последнее жилище
В Армении 56% сожалеют о распаде СССР
В Подмосквовье подожгли азербайджанцев-отца и сына
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна