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В Уреки жертвами ДТП стали четыре человека
24.12.2016 13:22
В Уреки в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия, в котором столкнулись легковой автомобиль марки «Опель» и трайлер, погибли четыре человека, один тяжело пострадал. .
Все четверо погибших - жители села Цвермагала. Пострадавший доставлен в тбилисскую клинику Ингороква.
По информации МВД Грузии, ведется следствие по 7-й части статьи 276 (нарушение правил безопасного передвижения или эксплуатации транспорта, приведшее к гибели двух или более людей).
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