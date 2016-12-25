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Российский самолет с 91 человеком на борту упал в Черное море


25.12.2016   11:24
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, пропавший в районе Сочи, упал в Черном море в 1,5 километра от берега, обнаружены обломки. На борту самолета находились музыканты ансамбля имени Александрова, а также девять представителей СМИ.

На борту самолета Ту-154 находились военнослужащие вооруженных сил России, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ»,— сообщили в Минобороны России.

Всего на борту находились 68 музыкантов, уточнил источник. Как отмечается, на борту были журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

По уточненным данным, на борту Ту-154 находился 91 человек - 83 пассажира и восемь членов экипажа. Сообщается, что пассажиры самолета - военнослужащие, музыканты, журналисты.







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