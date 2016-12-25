Стали известны детали крушение авиалайнера Минобороны РФ

25.12.2016 11:34 Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море на седьмой минуте полета, приблизительно в пяти километрах от берега, ближе к Анапе. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.



«Обломки рухнувшего самолета разлетелись вдоль побережья на 1,5 километра, они находятся на глубине от 50 до 100 метров», — уточнил источник.



Самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.



На борту воздушного судна находился 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».













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