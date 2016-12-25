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В Тбилиси стреляли в священнослужителя


25.12.2016   15:07
Вчера поздно ночью в Тбилиси, на улице Цкнетской, стреляли в священнослужителя, отца Георгия (Цнобиладзе). Нападавший ранил священнослужителя в ноги, он доставлен в больнницу.

В МВД Грузии заявляют, что следствие ведется по ст. 118 и 236 - незаконное ношение, хранение оружия и преднамеренное нанесение менее тяжкого ущерба здоровью. Данные статьи обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Причины произошедшего пока неизвестны.






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