В Тбилиси стреляли в священнослужителя

25.12.2016 15:07 Вчера поздно ночью в Тбилиси, на улице Цкнетской, стреляли в священнослужителя, отца Георгия (Цнобиладзе). Нападавший ранил священнослужителя в ноги, он доставлен в больнницу.



В МВД Грузии заявляют, что следствие ведется по ст. 118 и 236 - незаконное ношение, хранение оружия и преднамеренное нанесение менее тяжкого ущерба здоровью. Данные статьи обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.



Причины произошедшего пока неизвестны.













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