Почти все участники хора ансамбля имени Александрова были на борту Ту-154

25.12.2016 15:27 На борту потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны находились все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, кроме троих солистов, передает ТАСС.



«У меня родился ребенок, теперь в семье трое маленьких детей. Я подошел к руководителю ансамбля и попросил остаться. Кроме того, завтра должно было быть выступление, поэтому решили оставить меня и еще солистов Валерия Гавва и Бориса Дьякова. А остальные из хора все полетели», — рассказал ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев.



Он также отметил, что из оркестра должны были лететь только музыканты, которые играют на баяне и балалайке.



Ранее сообщалось, что Минобороны обнародовало список погибших при крушении Ту-154.



Самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря. По данным Минобороны, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. Среди погибших — три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала «Звезда». Также на борту находилась глава Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).



Большую часть пассажиров — 64 человека — составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу по ситуации с крушением самолета.













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