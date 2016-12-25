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На дорогах Грузии введен специальный режим
25.12.2016 18:05
На автомобильных дорогах Грузии из-за снега и гололеда установлены специальные режимы движения, сообщается на официальном сайте департамента дорог страны.
Так, на 35-65 км автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули и на 1-22 км автомобильной дороге Алпана-Цагери запрещено движение машин с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Движение для остального вида транспорта не запрещено.
Кроме того, движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов запрещено на 30-188 км автомобильной дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили и на 88-125 км трассы Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили.
Движение остального вида транспорта допустимо с использованием противоскользящих цепей,
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