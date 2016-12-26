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В результате ДТП в Тбилиси погибла супружеская пара


26.12.2016   11:16
В результате ДТП в ночь на 26 декабря в Тбилиси погибла супружеская пара.

Автомобиль марки Volkswagen упал в реку на правом побережье Куры, неподалеку от тоннеля. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работали несколько спасательных групп и водолазы. Тела погибших удалось извлечь из воды после шести часов поисковых работ.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека" .






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