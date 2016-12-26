В результате ДТП в Тбилиси погибла супружеская пара

26.12.2016 11:16 В результате ДТП в ночь на 26 декабря в Тбилиси погибла супружеская пара.



Автомобиль марки Volkswagen упал в реку на правом побережье Куры, неподалеку от тоннеля. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.



На месте происшествия работали несколько спасательных групп и водолазы. Тела погибших удалось извлечь из воды после шести часов поисковых работ.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека" .













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

