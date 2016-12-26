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В результате ДТП в Тбилиси погибла супружеская пара
26.12.2016 11:16
В результате ДТП в ночь на 26 декабря в Тбилиси погибла супружеская пара.
Автомобиль марки Volkswagen упал в реку на правом побережье Куры, неподалеку от тоннеля. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
На месте происшествия работали несколько спасательных групп и водолазы. Тела погибших удалось извлечь из воды после шести часов поисковых работ.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье УК Грузии "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека" .
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