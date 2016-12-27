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В Тбилиси во время движения загорелось маршрутное такси
27.12.2016 10:37
Маршрутный микроавтобус загорелся во время движения на улице Нуцубидзе сегодня рано утром.
По данным телекомпании «Рустави-2», во время возгорания в салоне «маршрутки» находился только водитель, который успел выйти из горящего транспорта и не пострадал.
«Я не знаю почему произошло возгорание. Автомобиль не был на газе, все было свое, заводское. Я сидел один», — сказал водитель Гоги Кварацхелия.
К этому времени часть улицы Нуцубидзе перекрыта.
На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции, специалисты изучают детали случившегося.
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