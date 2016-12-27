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Жена жестоко расправилась с мужем в Марнеули
27.12.2016 10:42
В селе Тазакенд Марнеульского муниципалитета произошло убийство. По предварительной информации, в ходе семейного конфликта жена убила топором 28-летнего мужа.
Как сообщают в пресс-службе МВД, подозреваемая в убийстве задержана. Уголовное дело возбуждено по статье 11-108, что подразумевает умышленное убийство на почве семейного насилия.
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