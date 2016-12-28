Двое граждан Грузии пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу

28.12.2016 14:38 Двое граждан Грузии пытались незаконно пересечь белорусско-литовскую границу. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.



Ночью 27 декабря сморгонские пограничники в районе пункта пропуска "Каменный Лог", в 800-х метрах от границы задержали двух грузин. Мужчины в поисках лучшей жизни пытались незаконно перейти границу и в конечном итоге попасть в Германию.



Грузины первоначально приехали в Брест, пообщались там со своими земляками и поняли, что их шансы попасть в Польшу без визы близки к нулю. Мужчины решили пересечь белорусско-литовскую границу. Немного не доехав на такси до пункта пропуска "Каменный Лог", они пешком двинулись в направлении пограничной полосы, где и были задержаны нарядом.



В отношении граждан Грузии начат административный процесс по ст.23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) Административного кодекса Беларуси, которые предусматривают штраф до 100 базовых величин с депортацией или без нее. До окончания разбирательства нелегалы будут находиться в изоляторе временного содержания пограничной группы.













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