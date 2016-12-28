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В Тбилиси в школе произошла утечка газа
28.12.2016 17:13
Последний учебный день в школе-гимназии "Шавнабада" в Тбилиси сорвался из-за повреждения газовой трубы во время демонтажа соседнего здания, сообщила Sputnik Грузия сотрудница школы Хатиа Месхишвили.
В целях безопасности и во избежание проникновения газа в классы руководство школы-гимназии "Шавнабада" приняло решение вывести людей из здания.
"Демонтировали здание рядом со школой и повредили газовую трубу, в результате чего произошла утечка газа. Все чувствуют себя хорошо. Никто не пострадал. Сегодня был последний день учебы, так что учебный процесс возобновится уже после Нового года", — сказала Месхишвили.
В государственных школах Грузии учебный процесс завершится 30 декабря, а возобновится — 16 января 2017 года.
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