ОБСЕ пострадала от кибератаки

28.12.2016 19:33 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала жертвой кибератаки, сообщила пресс-секретарь организации в среду.



Французская газета Le Monde сообщила, что за атакой стоит группа российских хакеров, но ОБСЕ, следящая за безопасностью и правами человека, заметила, что у неё нет возможностей расследовать сообщение.



"Была атака. Мы узнали о ней в начале ноября",- сказала пресс-секретарь ОБСЕ, подтвердив сообщение Le Monde.



"Сейчас системы надёжны. Нам установили совершенно новые системы безопасности и пароли",- отметила она.



Издание Le Monde процитировало неназванный источник западных спецслужб, который связал хакерскую атаку с российской группой кибершпионажа под названием APT28. Тот же источник сказал газете, что группа стояла за атаками на серверы Демократической партии в США во время предвыборной кампании.



Пресс-секретарь ОБСЕ сообщила, что организация знает о "домыслах" относительно роли APT28 в атаке.



"Однако у нас нет возможности провести расследование и мы не хотим строить предположения",- сказала она.



Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия пыталась повлиять на ход президентских выборов 8 ноября, атакуя отдельных людей и организации, в том числе и институты Демократической партии.















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