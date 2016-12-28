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ОБСЕ пострадала от кибератаки


28.12.2016   19:33
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стала жертвой кибератаки, сообщила пресс-секретарь организации в среду.

Французская газета Le Monde сообщила, что за атакой стоит группа российских хакеров, но ОБСЕ, следящая за безопасностью и правами человека, заметила, что у неё нет возможностей расследовать сообщение.

"Была атака. Мы узнали о ней в начале ноября",- сказала пресс-секретарь ОБСЕ, подтвердив сообщение Le Monde.

"Сейчас системы надёжны. Нам установили совершенно новые системы безопасности и пароли",- отметила она.

Издание Le Monde процитировало неназванный источник западных спецслужб, который связал хакерскую атаку с российской группой кибершпионажа под названием APT28. Тот же источник сказал газете, что группа стояла за атаками на серверы Демократической партии в США во время предвыборной кампании.

Пресс-секретарь ОБСЕ сообщила, что организация знает о "домыслах" относительно роли APT28 в атаке.

"Однако у нас нет возможности провести расследование и мы не хотим строить предположения",- сказала она.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия пыталась повлиять на ход президентских выборов 8 ноября, атакуя отдельных людей и организации, в том числе и институты Демократической партии.







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