За 6 месяцев зафиксировано около 40 фактов несчастных случаев на рабочих местах

28.12.2016 20:30 В течение 6 месяцев 2016 года зафиксировано около 40 фактов несчастных случаев, тогда как в 2015 году число несчастных случаев на рабочих местах в течение всего года было 42. То есть, несмотря на то, что создана инспекция труда, эта статистика все же тяжелая - заявил в беседе с журналистами заместитель президента Объединения профсоюзов Грузии Гоча Александрия.



По его словам, необходимо работать с точки зрения инспекции труда. В то же время, по словам Гочи Александрия, инспекция труда, созданная государством, является бездейственной и показной, что увеличивает статистику несчастных случаев.



"В условиях, когда государственная трудовая инспекция является бездейственной и показной, мы старались выявить факты нарушений посредством инспекции труда профсоюзов. Нарушений было настолько много, что нам не понадобились большие усилия. Мы приходили на предприятия и проверяли там, куда нас пускали, иизучали дела тех, куда не пускали.



Мы отправили в суд около 15 дел из-за производственных травм и смерти на месте, и в сумме выиграли до 300 00 лари для людей, потерявших кормильца, или получивших производственную травму. Мы также в 2016 году работали над законодательной базой. До 2015 года инспекция труда не существовала, а сейчас она существует хотя бы на бумаге, и мы будем работать над тем, чтобы в будущем инспекция труда начала нормальное функционирование"- заявил Гоча Александрия.



В гостинице "HolidayInn" состоялась ежегодная презентация итогового отчета профсоюзов.



В отчете заострили внимание на несколько значительных направлений, и разговор коснулся социального диалога, а также правовой деятельности профсоюзов, юридической услуги, и выигранных исков. Представители Объединения профсоюзов подытожили также тревожную статистику производственных несчастных случаев.













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