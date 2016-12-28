|
За 6 месяцев зафиксировано около 40 фактов несчастных случаев на рабочих местах
28.12.2016 20:30
В течение 6 месяцев 2016 года зафиксировано около 40 фактов несчастных случаев, тогда как в 2015 году число несчастных случаев на рабочих местах в течение всего года было 42. То есть, несмотря на то, что создана инспекция труда, эта статистика все же тяжелая - заявил в беседе с журналистами заместитель президента Объединения профсоюзов Грузии Гоча Александрия.
По его словам, необходимо работать с точки зрения инспекции труда. В то же время, по словам Гочи Александрия, инспекция труда, созданная государством, является бездейственной и показной, что увеличивает статистику несчастных случаев.
"В условиях, когда государственная трудовая инспекция является бездейственной и показной, мы старались выявить факты нарушений посредством инспекции труда профсоюзов. Нарушений было настолько много, что нам не понадобились большие усилия. Мы приходили на предприятия и проверяли там, куда нас пускали, иизучали дела тех, куда не пускали.
Мы отправили в суд около 15 дел из-за производственных травм и смерти на месте, и в сумме выиграли до 300 00 лари для людей, потерявших кормильца, или получивших производственную травму. Мы также в 2016 году работали над законодательной базой. До 2015 года инспекция труда не существовала, а сейчас она существует хотя бы на бумаге, и мы будем работать над тем, чтобы в будущем инспекция труда начала нормальное функционирование"- заявил Гоча Александрия.
В гостинице "HolidayInn" состоялась ежегодная презентация итогового отчета профсоюзов.
В отчете заострили внимание на несколько значительных направлений, и разговор коснулся социального диалога, а также правовой деятельности профсоюзов, юридической услуги, и выигранных исков. Представители Объединения профсоюзов подытожили также тревожную статистику производственных несчастных случаев.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна