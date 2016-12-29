Трое граждан Грузии задержаны в харьковском аэропорту

29.12.2016 09:20 Трое граждан Грузии (1983, 1987 и 1990г.р), прилетевшие в Харьков рейсом из Кутаиси, при прохождении погранконтроля в аэропорту пытались подкупить пограничников.



"Во время паспортного контроля мужчины вложили в паспорта денежные средства в размере 100, 100 и 50 долларов за содействие и беспрепятственное пересечение границы, поскольку одному из них был запрещен въезд в Украину за нарушение украинского законодательства, другие - превысили срок пребывания в нашей стране", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Попытки подкупа были задокументированы. Правонарушители переданы сотрудникам Национальной полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.













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