Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

С рейса Москва - Тбилиси сняли пьяного пассажира


30.12.2016   16:52
Из-за пьяного дебошира задержался вылет рейса Москва – Тбилиси, сообщает информационное агентство Аvia.pro.

Минувшей ночью в аэропорту Шереметьево, пьяный мужчина отказался подчиняться законным требованиям членов экипажа, ввиду чего командир воздушного судна потребовал от пассажира немедленно покинуть борт воздушного судна. Казалось бы, инцидент оказался исчерпанным, тем более что мужчина принял поставленные условия, однако, вступившиеся за него товарищи наотрез отказались оставлять мужчину в Москве, и стали угрожать членам экипажа.

Отмечается, что на борту пассажирского рейса были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали троих мужчин, мотивировав их покинуть самолёт, однако, подробности данной истории официальной огласки не получили.






• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Изменения в налогообложении игорного бизнеса в Грузии
В рамках госпрограммы «Производи в Грузии» государство выдало 10 компаниям 5 289 000 лари
Продажи Toyota и Mercedes в Грузии выросли на 8%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Визовую либерализацию нужно обязательно предложить абхазам и осетинам - Цихелашвили
Прокуратура обжалует приговор суда обвиняемому в убийстве Гиги Отхозория
Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
В грузинский храм в Абхазии будут пускать за деньги
В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Грузии тестируют участок железной дороги БТК
В Армении раскрыли международную группу, занимающуюся незаконной миграцией
В Чечне переизбрали омбудсмена
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна