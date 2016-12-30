С рейса Москва - Тбилиси сняли пьяного пассажира

30.12.2016 16:52 Из-за пьяного дебошира задержался вылет рейса Москва – Тбилиси, сообщает информационное агентство Аvia.pro.



Минувшей ночью в аэропорту Шереметьево, пьяный мужчина отказался подчиняться законным требованиям членов экипажа, ввиду чего командир воздушного судна потребовал от пассажира немедленно покинуть борт воздушного судна. Казалось бы, инцидент оказался исчерпанным, тем более что мужчина принял поставленные условия, однако, вступившиеся за него товарищи наотрез отказались оставлять мужчину в Москве, и стали угрожать членам экипажа.



Отмечается, что на борту пассажирского рейса были вызваны сотрудники полиции, которые и задержали троих мужчин, мотивировав их покинуть самолёт, однако, подробности данной истории официальной огласки не получили.













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