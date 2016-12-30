Иванишвили продал три картины из своей коллекции на сумму $112 млн

30.12.2016 18:04 Бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили, состояние которого Forbes оценивает в $4,8 млрд, начал постепенно обновлять свою коллекцию картин. На последних торгах послевоенным и современным искусством Christie’s в ноябре 2016 года бизнесмен расстался с одной из своих любимых работ Виллема де Кунинга: картина «Без названия XXV» (1977) была продана по рекордной для художника цене $66,3 млн при оценочной стоимости $40 млн.



Иванишвили владел картиной ровно десять лет.



По данным Forbes, она была куплена на аукционе Christie’s в ноябре 2006 года за $27,1 млн, рекордную на тот момент цену не только для Кунинга, но и для всего современного искусства. Прибыль от продажи составила $39,2 млн или 145%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

