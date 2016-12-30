В Тбилиси совершено убийство

30.12.2016 21:52 На улице Кавтарадзе в Тбилиси произошло убийство. Предположительно, убитый является гражданином России. В социальных сетях сообщают, что убитый был чеченской национальности.



Убийство произошло в одной из квартир. Соседи заявляют, что не слышали выстрела.



По информации пресс-службы МВД Грузии, следствие по делу ведется в соответствии со статьями 108 и 239 УК Грузии (умышленное убийство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).



На месте происшествия работают эксперты-криминалисты. Детали случившегося установит следствие.













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