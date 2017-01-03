Во второй половине февраля в Грузии ожидается рост распространения вирусов - НЦКЗ

03.01.2017 14:21 Во второй половине февраля в Грузии ожидается рост распространения вирусов. Как рассказал агентству «IPN» научный руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе, пик сезона по показателю распространения вирусов зафиксирован в декабре прошлого года (50-я неделя) и этот пик пройден. Последующий рост, предположительно, ожидаем во второй половине февраля. Однако, как пояснил Паата Имнадзе, случаев будет гораздо меньше, чем в декабре.



Что касается существующей ситуации, по словам Имнадзе, «не происходит ничего особенного» и она характерна для зимы.



На данном этапе в основном циркулирует вирус H3 типа А, также зафиксированы несколько случаев вируса типа В.



Паата Имнадзе советует населению в случае болезни оставаться дома и дает соответствующие рекомендации.



«Если у ребенка температура 38.5 или выше, его обязательно должен осмотреть врач. Если температура выше 38.5 у взрослого, его также должен осмотреть врач. Пациенту немедленно требуется врач, если у него затруднено дыхание или в мокроте есть кровь», - пояснил Паата Имнадзе.

















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