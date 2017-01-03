Землетрясение магнитудой 2,7 произошло в Грузии

03.01.2017 18:16

Подземный толчок зарегистрирован сегодня в 23 километрах от грузинского города Ахалцихе. Информации о жертвах или разрушениях не поступало.



По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 2,7 произошло сегодня на территории Грузии в 11.44 по местному времени (10.44 мск).



Эпицентр находился на глубине пять километров в 23 километрах северо-восточнее города Ахалцихе, говорится в сообщении, размещенном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра.



Информации о жертвах или разрушениях, вызванных землетрясением, пока не поступало.



