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Пожар в Рустави унес жизнь 84-летней женщины
03.01.2017 23:16
Жертвой пожара, вспыхнувшего в квартире жилого корпуса на улице Георгия Леонидзе, 18 в Рустави, стала 84-летняя женщина. На месте были мобилизованы бригады пожарных и скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, пожилая женщина задохнулась от дыма, позже на теле возникли ожоги.
К прибытию бригады скорой помощи женщина была уже мертва. По словам соседей, погибшая спала и пожар, предположительно, вспыхнул от церковной свечи.
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