Пожар в Рустави унес жизнь 84-летней женщины

03.01.2017 23:16 Жертвой пожара, вспыхнувшего в квартире жилого корпуса на улице Георгия Леонидзе, 18 в Рустави, стала 84-летняя женщина. На месте были мобилизованы бригады пожарных и скорой медицинской помощи.



По предварительной информации, пожилая женщина задохнулась от дыма, позже на теле возникли ожоги.



К прибытию бригады скорой помощи женщина была уже мертва. По словам соседей, погибшая спала и пожар, предположительно, вспыхнул от церковной свечи.















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