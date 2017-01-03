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Пожар в Рустави унес жизнь 84-летней женщины


03.01.2017   23:16
Жертвой пожара, вспыхнувшего в квартире жилого корпуса на улице Георгия Леонидзе, 18 в Рустави, стала 84-летняя женщина. На месте были мобилизованы бригады пожарных и скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, пожилая женщина задохнулась от дыма, позже на теле возникли ожоги.

К прибытию бригады скорой помощи женщина была уже мертва. По словам соседей, погибшая спала и пожар, предположительно, вспыхнул от церковной свечи.






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