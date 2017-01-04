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В Западной Грузии обнаружено тело 70-летнего мужчины
04.01.2017 16:13
В селе Корцхели, на западе Грузии найдено тело 70- летнего мужчины. По информации телекомпании «Рустави 2», труп обнаружен в яме с водой.
Как сообщают в пресс-службе МВД, в ходе предварительного осмотра тела мужчины внешних признаков насилия не обнаружено.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства случившегося.
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