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Очередная семейная драма в Тбилиси - муж задушил жену
04.01.2017 16:14
В доме, расположенном на проспекте Агмашенебели в Тбилиси обнаружено тело 45 –летней женщины с признаками насильственной смерти.
По словам соседей, женщину убил муж, задушив ее бельевой веревкой. Затем преступник обратился в правоохранительные органы и честно признался в содеянном.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.
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