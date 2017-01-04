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Очередная семейная драма в Тбилиси - муж задушил жену


04.01.2017   16:14
В доме, расположенном на проспекте Агмашенебели в Тбилиси обнаружено тело 45 –летней женщины с признаками насильственной смерти.

По словам соседей, женщину убил муж, задушив ее бельевой веревкой. Затем преступник обратился в правоохранительные органы и честно признался в содеянном.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.






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