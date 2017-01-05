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Женщина 80 лет стала жертвой пожара в Восточной Грузии
05.01.2017 15:21
В Гурджаани жертвой сильного пожара стала женщина около 80-лет. Пожарные в течение нескольких часов пытались локализовать огонь, однако из-за сильного ветра это сделать не удалось.
По уточненной информации, пожар произошел из-за поврежденной электропроводки.
Женщина в возрасте около 80-ти лет проживала в доме одна. Тело погибшей доставлено для проведения экспертизы в Гурджаанскую прокуратуру.
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