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Вблизи от плотины ИнгуриГЭС планируется устроить музей и центр визитеров
05.01.2017 20:29
По инициативе Национального агентства охраны культурного наследия Грузии и по сотрудничеству с разными ведомствами в скором будущем вблизи от плотины Ингури планируется устроить музей и центр визитеров.
Инфраструктура плотины Ингури ГЭС включает смотровые площадки, канатную дорогу, Центр науки и открытий, концертное пространство под открытым небом, и самый высокий лифт в мире на плотине.
Концепция развития также рассматривает использование плотины для инсталляционно-воображаемых мероприятий. Проект осуществляется на дороге, идущей в Сванетию, которая является одной из значительных туристических направлений. С данной целью будут разработаны туристические маршруты на арочной плотине Ингури ГЭС.
Стратегический план преследует целью не только содействие развитию территории, прилегающей к арочной плотине, но и инфраструктуры и туризма региона. Проект рассчитан на десять лет и его осуществление начнется с 2017 года.
В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус культурного наследия, что является важнейшим шагом для развития индустриального наследия страны, осмысления его значения, и повышения сознания общества в этом направлении.
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