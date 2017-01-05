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Вблизи от плотины ИнгуриГЭС планируется устроить музей и центр визитеров


05.01.2017   20:29
По инициативе Национального агентства охраны культурного наследия Грузии и по сотрудничеству с разными ведомствами в скором будущем вблизи от плотины Ингури планируется устроить музей и центр визитеров.

Инфраструктура плотины Ингури ГЭС включает смотровые площадки, канатную дорогу, Центр науки и открытий, концертное пространство под открытым небом, и самый высокий лифт в мире на плотине.

Концепция развития также рассматривает использование плотины для инсталляционно-воображаемых мероприятий. Проект осуществляется на дороге, идущей в Сванетию, которая является одной из значительных туристических направлений. С данной целью будут разработаны туристические маршруты на арочной плотине Ингури ГЭС.

Стратегический план преследует целью не только содействие развитию территории, прилегающей к арочной плотине, но и инфраструктуры и туризма региона. Проект рассчитан на десять лет и его осуществление начнется с 2017 года.

В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус культурного наследия, что является важнейшим шагом для развития индустриального наследия страны, осмысления его значения, и повышения сознания общества в этом направлении.







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