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В Батуми ограблен бухгалтер сети супермаркетов «Ялчин»
06.01.2017 15:24
В Батуми поздно ночью напали на бухгалтера сети супермаркетов «Ялчин». По имеющимся данным, грабители похитили 150 тысяч лари (более 20,5 тысяч долларов), сообщает телекомпания «Рустави-2».
Нападение произошло недалеко от поселка Адлия, близ складских помещений, принадлежащих компании «Ялчин».
Вооруженные грабители остановили машину бухгалтера, который выезжал со склада, напали на него и похитили деньги.
За последние дни это уже второй факт нападения грабителей на супермаркет «Ялчин».
31 декабря молодой человек в костюме Санта-Клауса совершил вооруженное ограбление пункта обмена валюты, расположенного в одном из магазинов сети. Тогда было похищено 60 тысяч лари (более 22 тысяч долларов).
По факту начато расследование, грабитель до сих пор не задержан.
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