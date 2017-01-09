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В феврале в Грузии ожидается вторая «волна» гриппа


09.01.2017   18:28
В феврале в Грузии ожидается увеличение случаев вирусных заболеваний, но они не превысят показателей декабря. Об этом «Новости-Грузия» сообщил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Он еще раз подчеркнул, что опасности возникновения эпидемии нет. По последним данным, в Грузии лабораторно был выявлен 161 случай гриппа, из них 160 вирус типа A/H3 и один случай вируса типа B.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество случаев вирусных заболеваний в Грузии увеличилось, а вот по сравнении с позапрошлым годом - уменьшилось. «В феврале мы ожидаем, что случаи заболевания гриппом участятся, но повода для паники нет - они не будут такими масштабными как, например, это было в декабре», - сказал Имнадзе.






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