Мужчина убил брата на глазах у родителей в Западной Грузии

10.01.2017 11:10 В селе Кумури Ванского района произошло убийство. По имеющейся информации, на почве словесной перепалки мужчина убил своего брата из охотничьего ружья на глазах у родителей.



Как сообщает МВД, сотрудники департамента полиции министерства по Имеретии, Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий по горячим следам задержали ранее судимого Г.Г. 1998 года рождения по обвинению в умышленном убийстве в отношении члена семьи.



По информации МВД, следствием установлено, что в селе Кумури Ванского района обвиняемый в ходе словесной перепалки выстрелом из охотничьего ружья на глазах у родителей нанес смертельные раны своему брату, К.Г. 1992 года рождения. Раненый скончался на месте происшествия. Правоохранители задержали обвиняемого через несколько минут после происшествия. Полиция изъяла орудие преступление в качестве вещественного доказательства.

















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