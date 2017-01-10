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Трехлетний ребенок погиб в ДТП на востоке Грузии
10.01.2017 15:10
Трагедия произошла в Горийском районе. В результате ДТП пострадало три человека.
По предварительным данным, автомобиль, в котором сидели члены семьи, двигался по автомобильной дороге Гори-Скра. Из-за сложных погодных условий водитель легковушки совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.
По словам медиков, состояние здоровья пострадавших в результате ДТП стабильное.
Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека), что карается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.
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