Трехлетний ребенок погиб в ДТП на востоке Грузии

10.01.2017 15:10 Трагедия произошла в Горийском районе. В результате ДТП пострадало три человека.



По предварительным данным, автомобиль, в котором сидели члены семьи, двигался по автомобильной дороге Гори-Скра. Из-за сложных погодных условий водитель легковушки совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.



По словам медиков, состояние здоровья пострадавших в результате ДТП стабильное.



Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека), что карается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

