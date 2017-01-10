Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Трехлетний ребенок погиб в ДТП на востоке Грузии


10.01.2017   15:10
Трагедия произошла в Горийском районе. В результате ДТП пострадало три человека.

По предварительным данным, автомобиль, в котором сидели члены семьи, двигался по автомобильной дороге Гори-Скра. Из-за сложных погодных условий водитель легковушки совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием.

По словам медиков, состояние здоровья пострадавших в результате ДТП стабильное.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 276 УК Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека), что карается лишением свободы сроком от четырех до семи лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Норвегия решила отказаться от FM радиотрансляции
Украина продала за границу меда на 97,3 млн долл. США
Forbes: российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Грузии призвал международное сообщество отреагировать на снос церкви в Абхазии
Оккупанты снесли церковь в Абхазии под военные нужды
В Сухуми придумывают новые фокусы для гальских грузин
Сухумскому кафедральному собору присвоен статус памятника культурного наследия
В Сухуми избили россиянку
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мурадян: США вышвырнут русских из Армении
Чехия выдала России обвиняемого в убийстве следователя
Житель Чечни обвинен в призывах к экстремизму за видеообращение в Интернете
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна