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У батумского Дома юстиции обнаружен труп мужчины
11.01.2017 12:29
Тело пожилого мужчины обнаружил прохожий в курортном городе Батуми в ночь 11 января.
Мужчина работал сторожем в ресторане, расположенном недалеко от Дома юстиции. По предварительным данным, на теле не обнаружено признаков насилия. Мужчина страдал сердечным заболеванием.
Как сообщает МВД Грузии, уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» УК Грузии, что предусматривает ограничение свободы сроком до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 4 лет.
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